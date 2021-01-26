ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أزال أنفه وشفته العليا.. شاب يجري عمليات تجميل ليتحول إلى كائن فضائي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:08 ص
أنتوني لوفريدو قبل
أنتوني لوفريدو قبل وبعد عمليات التجميل
Advertisements
أماني إبراهيم
هوس إجراء عمليات التجميل وتغيير الملامح وصل إلى إجراء شاب عدد كبير من عمليات التجميل ليس بهدف الحصل على ملامح أكثر وسامة ولكن لتحويل وجهه إلى كائن فضائي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظن متابعو الشاب أنتوني لوفريدو على موقع إستجرام وعددهم 227 ألف شخص أنه يجري نوع من التجميل أو الرسومات المؤقتة، ليفاجئهم بالحقيقة الصادمة.

وكان قد اعترف الشاب صاحب الـ 32 عاما بأنه أجرى عمليات تجميل بالفعل للحصول على هذه الملامح الغريبة التي أشبه بالكائات الفضائية، حتى انه غطى جسده بالفعل بالوشم، بما في ذلك مقل عينيه التي تم صبغها باللون الأسود بدلا من الأبيض.

وتابع عن هذا التحول الصادم، أنه أجرى عملية جراحية لإزالة أنفه وشفته العليا، في أحدث تحول صادم له، وكذلك قام بتقسيم لسانه في عملية جراحية أخرى.

وقال الفرنسي ، الذي يوثق التغييرات الجسدية المثيرة التي أجراها على جسده، أنه أزال أنفه في عملية جراحية في إسبانيا لأن هذه العمليات غير قانونية في فرنسا حيث يعيش.

وبخلاف الثقوب والوشم، تعد تعديلات الجسم التي تؤدي إلى الإصابة غير قانونية في العديد من البلدان الأوروبية، وكذلك عملية إزالة شفته العليا التي استغرقت الكثير من البحث، وبعد إجراء العملية نشر عبر حسابه بـ إنستجرام رسالة للطبيب: "لآن يمكنني أن أمشي ورأسي مرتفعًا شكرًا لك ، أنا فخور بما فعلناه معًا". 

وكذلك كان يحلم بإزالة جلده بالكامل واستبداله بمعدن مع إجراء هذه التعديلات على ذراعيه وساقيه وأصابعه، ولكن لم يتوصل الطب لهذه الجراحة بعد لإستبدال الجلد بمادة أخرى.
أزال أنفه وشفته العليا.. شاب يجري عمليات تجميل ليتحول إلى كائن فضائي
أزال أنفه وشفته العليا.. شاب يجري عمليات تجميل ليتحول إلى كائن فضائي
أزال أنفه وشفته العليا.. شاب يجري عمليات تجميل ليتحول إلى كائن فضائي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غير جلده وقطع حواسه.. شاب يغير شكله لـ كائن فضائي

فيديوجراف.. فرنسي يحول نفسه لكائن فضائي

بسبب أسوأ صداع على الكوكب.. شاب يحرم من عمله وقيادة السيارات

مش مكسوفة منها .. فتاة سيشن سقارة توضح حقيقة تعرضها لعمليات تجميل

بسبب فشل عملية التجميل .. وفاة عارضة أزياء شهيرة .. صور

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر هنا الزاهد وشكلها قبل عمليات التجميل | صور

ترشيحاتنا

اتحاد كرة اليد: سبب تسمم لاعبي سلوفينيا تناولهم طعاما من خارج الفندق

أبو جريشة: أشكر الخطيب على تفهمه مشكلة الإسماعيلي ودعمه للفريق

بعد 3 أشهر.. باتشيكو يكشف سبب خسارة نهائي أفريقيا أمام الأهلي

لقاء الخميسى ترد على منتقدى حفلها الغنائي فى ساقية الصاوى

قرار مفاجئ من إدارة بايدن بشأن اليمن وميليشيا الحوثي

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل

Advertisements

حقيقة غياب الخطيب عن بعثة الأهلي بمونديال العالم للأندية

من هو زوج عبلة الكحلاوي والد بناتها الثلاث ؟ .. معلومات لا يعرفها الكثير

تركت زوجها من أجله .. سيدة بريطانية تتهم شابا مصريا بالنصب

منها تشغيل أكثر من 3 ملايين عامل.. مفاجآت وزير القوى العاملة للمصريين

مرض متوطن.. تحذير عاجل من الصحة العالمية حول مستقبل كورونا

خاص| الزمالك يحصل على توقيع أولى صفقات الفريق والإعلان خلال ساعات

ضيف يموت أثناء الحديث معه.. والمذيعة: أصعب موقف في حياتي.. فيديو

حقيقة إغراق مصر الغواصة "داكار" .. سر وراء حادث الاختفاء الغامض حيّر إسرائيل 53 عاما

دعاء قبل النوم من 6 كلمات يقيك العذاب يوم القيامة.. ضع يدك اليمنى تحت رأسك وردده

سعره 6 آلاف دولار.. جاكيت ولي العهد السعودي يثير ضجة.. وينفد من المتجر خلال دقائق

الفراعنة وسط الكبار .. مواعيد ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

وزير التعليم: لا نية لـ إلغاء الامتحانات أو تأجيلها لـ مايو .. ونطالب الطلاب بالمذاكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أغلى سيارات فى العالم تباع في مزاد علنى

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور