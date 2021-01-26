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أخبار البلد

الأمطار تعود مجددًا.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد بداية من الأربعاء

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:44 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى يوم السبت، حيث تعود فرص سقوط الأمطار مجددا على مناطق مختلفة بالبلاد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق الأخرى.


ويشهظ الطقس يوم الأربعاء، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وأيضا بعض المناطق من السواحل الشرقية.


ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.


أما يوما الخميس والجمعة، تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.


وتنعدم فرص سقوط الأمطار في نهاية الفترة، أي يوم السبت المقبل، حيث يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن من القناة وشمال الصعيد.


وحول طقس غد، الثلاثاء، يكون مستقرا مائلا للدفء شمالا دافئا جنوبا، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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