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أخبار العالم

الموافقة قبل الأخيرة.. لجنة الشؤون الخارجية بالشيوخ الأمريكي توافق على خليفة بومبيو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:54 ص
بلينكن مع بايدن في
بلينكن مع بايدن في وقت سابق
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قسم الخارجي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين أنتوني بلينكن وزيرًا جديدًا للخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بعدما وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الاسم، واعتبرته خاليًا من الملاحظات المحورية، لتعيين شخص في مثل هذا المنصب المهم.

ووافق أغلب أعضاء اللجنة بالاجماع على بلينكن ليكون خلفًا لوزير خارجية دونالد ترامب، مايك بومبيو، حيث صوت 15 عضوا في اللجنة لصالح بلينكن، بينما عارض 3 أعضاء فقط تعيينه في المنصب.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ بتشكيلته الكاملة على تعيين بلينكن وزيرا للخارجية هذا الأسبوع.

وأعرب السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز عن أمله بأن يتم إقرار تعيين بلينكن اليوم الثلاثاء. 

وقال إن "العالم يحترق الآن والأزمات تضغط في كل منطقة وكل نصف الكرة الأرضية".

ومن المتوقع أن يمر تعيين بلينكن في مجلس الشيوخ بسهولة، إذ أنه تحت سيطرة الديمقراطيين الآن.

وكان بلينكن ثاني أكبر مسؤول في الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

ويؤدي المدير السابق لمعهد الخدمة الخارجية دانييل سميث مهام وزير الخارجية في الوقت الحالي.

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