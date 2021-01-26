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أخبار العالم

السودان: المماطلة الإثيوبية عامل مشترك بين مفاوضات سد النهضة ونزاع الفشقة الحدودي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:12 ص
عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان رئيس السيادة السوداني وآبي أحمد
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قسم الخارجي
أكد مجلس السيادة السوداني أن انتشار قوات الجيش داخل الحدود أمر طبيعي، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في اتخاذ إجراءات تؤثر على علاقته مع إثيوبيا، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وقال وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، أمس الاثنين،إن "المماطلة الإثيوبية عامل مشترك بين مفاوضات سد النهضة، ونزاع الفشقة الحدودي".

وأضاف الفريق ياسين، إن "حديث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد عن وجود مناطق متنازع عليها، كان سببًا في تحرك الجيش السوداني لفرض سيطرته على مناطق سودانية تبعا لما تنص عليه الاتفاقيات".

وعبر وزير الدفاع السوداني عن "رفض الخرطوم لحديث آبي أحمد عن وجود نزاع حدودي"، مؤكدًا أن "المناطق الحدودية واضحة ومنصوص عليها ضمن اتفاقيات معترف بها دوليا".

 كما اعتبر أنه لا بد من الربط بين ما يدور في مفاوضات سد النهضة وما يدور من نزاعات في الفشقة، مشيرًا إلى أن العامل المشترك في القضيتين هو "المماطلة الإثيوبية".

وكانت المدفعية الإثيوبية قصفت، فجر أمس الاثنين، منطقة جبل أبو طيور السودانية المتاخمة للحدود الإثيوبية.

 وقالت وسائل إعلام، إن الجيش السوداني رد بقوة على القصف المدفعي الإثيوبي، مستخدما المدفعية الثقيلة التي طالت مناطق عديدة داخل الحدود الإثيوبية.

 
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