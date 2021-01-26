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رياضة

انفراد.. الهلال السوداني يقترب من ضم نجم برشلونة السابق

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:12 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد - مجدي سلامة
اقترب نادي الهلال السوداني من ضم البرازيلي مالكوم نجم فريق برشلونة السابق وزينت سانت بطرسبرج الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الهلال السوداني، لصدى البلد، أن نادي الهلال اقترب بشكل كبير من حسم صفقة البرازيلي مالكوم، خلال الشتاء الحالي.

يذكر أن الهلال نفى مؤخرا الدخول في مفاوضات مع أي لاعب في الدوري المصرى، بعد انتشار أنباء تفيد باقتراب النادي السوداني من ضم التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك.

ويتواجد الهلال السوداني في مجموعة نارية بدوري أبطال أفريقيا، حيث تضم كلا من مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري.
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