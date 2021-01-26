3 عادات مهمة تجعل بشرتك أكثر صحة بعد سن الـ30

تبلغ العديد من السيدات سن الثلاثين، ولا تعلم كيفية الاهتمام ببشرتها، فالجلد هو أحد التغييرات الضخمة التي تحدث في حياتنا مع دخولنا إلى الثلاثينيات من العمر، بينما نغير نمط حياتنا مع تقدم العمر، تحتاج بشرتنا أيضًا إلى التغيير.
نحتاج إلى العناية الإضافية ببشرتنا في الثلاثينيات لإبطاء عملية الشيخوخة والحفاظ على شباب بشرتنا لفترة طويلة، وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز العادات التي تساعدك في حماية بشرتك بعد سن الثلاثين.
التوقف عن استخدام المقشر
يتباطأ دوران خلايا بشرتك ويقل معدل إنتاج الكولاجين في بشرتك، هذا يجعل بشرتك تفقد مرونتها وبالتالي الخطوط الدقيقة والتجاعيد، عن طريق تقشير البشرة، فإنك تجعل الوضع أسوأ، تمد بشرتك وتدعو التجاعيد، لذلك تحتاجين إلى تغيير عادة فرك منتجات العناية بالبشرة، واحرصي على ترطيبها بشكل دائم.
لا تتخطي واقي الشمس
لا يوجد ضرر أسوأ من أضرار أشعة الشمس، وتعاني النساء بسبب ذلك، والعلامات الأكثر شيوعًا هو حب الشباب وعلامات الشيخوخة وفرط التصبغ، هناك أسباب مختلفة لذلك مثل العوامل البيئية، والتغيرات الهرمونية، والإجهاد، وما إلى ذلك إلى آخره، ولكن التعرض للشمس دون واقٍ يمكن أن يدمر بشرتك، وتحتاج إلى زيادة الحماية من أشعة الشمس، لذلك، قبل الخروج من الشمس، تأكدي من وضع واقٍ من الشمس بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 30.
اتبعي روتينًا ليليًا
تكون البشرة أكثر نشاطا في الليل، كما تقوم بشرتك بإصلاح نفسها في الليل، ووجدت الكثير من النساء أن روتين العناية بالبشرة أثناء الليل قد عمل العجائب في تجديد شباب البشرة أثناء النوم، يقوم الجلد بعمله، يتخلص من السموم ويمتص المنتجات بشكل أفضل.