طعام رخيص يعالج كل مشاكل البشرة

تحتوي الطماطم على قدر كبير من العناصر الغذائية التى تساعد على علاج العديد من مشاكل بشرة بل تكاد تعالج كل مشاكل البشرة مثل الحبوب والرؤوس السوداء.





ونعرض لكم ابرز وصفات الطماطم لعلاج المشاكل التى تواجه جميع انواع البشرة، وذلك وفقا لما ذكره موقع " بولد سكاى".





يشد مسام الجلد الطماطم مفيدة في تقليل ظهور مسام الجلد الكبيرة، أضيفي 4 قطرات من عصير الطماطم إلى 1 ملعقة كبيرة من الماء وضعيها على وجهك بقطعة قطن، دلكيه برفق على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.، مع الاستخدام المنتظم ، يمكنك رؤية قدر كبير من الانخفاض في حجم المسام ويعمل كواقي شمسي طبيعي الطماطم تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، وخاصة الليكوبين ، التي تعمل بمثابة واقي طبيعي من الشمس وهذا يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية القاسية.





يُعتقد أن تناول ما لا يقل عن 5 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم يوميًا لمدة ثلاثة أشهر متواصلة يحميك بشكل طبيعي من حروق الشمس. يمكنك أيضًا وضع الطماطم على الأجزاء المصابة عن طريق خلط 2 ملعقة صغيرة من لب الطماطم مع ملعقة صغيرة من الزبادي. يبقي البشرة شابة تمكّن الطماطم الجلد من امتصاص الأكسجين وتمنع ظهور علامات الشيخوخة.





يمكن أيضًا تناول الطماطم بشكل يومي للحفاظ على بشرة شابة، يمنع تلف الخلايا واحمرار الجلد والخطوط الدقيقة والتجاعيد، إنه بمثابة علاج طبيعي مذهل للبشرة يمكن أن يجعل البشرة تبدو صحية وشابة بأقل جهد، تونر رائع للبشرة الطماطم هو تونر رائع للبشرة، تجعل الخصائص القابضة للطماطم الخيار المثالي للبشرة الدهنية والمختلطة. يمكن أن تمنحك خصائص الطماطم الطبيعية التي تقلل الزيت والقابضة بشرة متوهجة.





يمكنك الجمع بين الطماطم ومكونات أخرى واستخدامها حسب نوع بشرتك على سبيل المثال إذا كانت بشرتك دهنية ، اخلطي عصير الطماطم بكميات متساوية وضعيه على الوجه والرقبة. اغسله بالماء الدافئ بعد 20 دقيقة.





للبشرة الجافة ، اخلطي عصير الطماطم مع اللبن بكميات متساوية. يغسل بعد 10 دقائق بالماء البارد.





للبشرة المختلطة ، اخلطي الأفوكادو المهروسة مع الطماطم واستخدميه كحزمة على الوجه واشطفيه بعد 15 دقيقة، يفتح لون البشرة الطماطم هي عامل تبييض طبيعي ، وبالتالي فهي مفيدة في علاجات تفتيح البشرة.









قناع الوجه الجيد هو مزج 1 ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان واللبن وإضافة 2 ملعقة صغيرة من لب الطماطم إليه. ضعيه على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء. بصرف النظر عن تقشير الجلد ، تعمل هذه العبوة على تحسين البشرة وإزالة العيوب. يقشر الجلد الطماطم (البندورة) رائعة في إزالة خلايا الجلد الميتة. فقط امزج الطماطم وأضف إليها ملعقة صغيرة من السكر. ضعيه على الوجه بحركة دائرية لطيفة. عدا ذلك ، قطعي الطماطم إلى نصفين ، ورشي بعض السكر فيها وافركيها على بشرتك لتقشيرها.









. طماطم وخيار ونعناع عامل مهدئ للبشرة ، التطبيق الموضعي للخيار يقلل من التورم تحت عينيك . يعمل النعناع على ترطيب البشرة بشكل فعال وبالتالي يقلل من الهالات تحت العينين. مكونات 1 ملعقة كبيرة هريس طماطم 1 ملعقة كبيرة معجون خيار 5-6 النعناع يترك طريقة الاستعمال خذ هريس الطماطم في وعاء. أضف معجون الخيار إليه واخلطه. امزج أوراق النعناع في عجينة وأضفها إلى الخليط الذي تم الحصول عليه أعلاه. اخلط جيدا. ضعي الخليط تحت عينيك. اتركه لمدة 10-15 دقيقة. اشطفيه جيدًا لاحقًا. كرر هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع





. الطماطم والصبار يحتوي الصبار على خصائص مضادة للالتهابات ووقاية للبشرة من جل الصبار الذي سيقلل التورم تحت عينيك إن وجد. مكونات 1 طماطم 1 ملعقة كبيرة جل الصبار الطازج طريقة الاستعمال اخلطي الطماطم للحصول على معجون الطماطم. خذ المعجون في وعاء. أضف جل الصبار إلى هذا وامزج جيدًا. ضعي المعجون تحت عينيك. اتركه لمدة 15 دقيقة. اشطفه لاحقًا باستخدام الماء البارد. كرر هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع





تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين التي تعمل كدرع طبيعي ضد الأشعة فوق البنفسجية، بخلاف ذلك فإن الزبادي الموجود في هذا الماسك له خصائص تبييض طبيعية تعمل على تفتيح وتغذية البشرة. والعسل مرطب طبيعي يرطب البشرة ويمنحها إشراقة متألقة، كيف تعمل اخلطي الطماطم في لب ناعم، أضف 1 ملعقة صغيرة من الزبادي و 1 ملعقة صغيرة من العسل، اضرب حتى تحصل على عجينة ناعمة، ضعي طبقة رقيقة من قناع الطماطم DIY على رقبتك ووجهك. اتركه يرتاح لمدة 20 دقيقة و شطف واتركها حتى تجف





قناع إزالة الرؤوس السوداء الطماطم لها خصائص مضادة للجراثيم تطهر الجلد من الشوائب، وحبيبات السكر تعمل كمقشر لطيف، كيف تعمل قطعي شريحتين من الطماطم الناضجة. تشويه بكمية كبيرة من السكر. خذ الشرائح في كلتا يديك وابدأ في فرك الجلد بحركة دائرية ، وتأكد من الحصول على الرؤوس السوداء في زاوية أنفك. اترك العصير لمدة 5 دقائق يشطف بالماء البارد واتركها حتى تجف.



