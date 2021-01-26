احترسي من أسباب البشرة الداكنة واحصلي على أفضل ماسك للتفتيح

تعاني بعض الفتيات من مشكلة الشرة الداكنة ويرجع ذلك لعدد من الأسباب التعرض المفرط للشمس أو التلوث أو خيارات نمط الحياة السيئة أو الحالة الطبية أو حتى الإجهاد كما أن البشرة الفاتحة والخالية من العيوب هي حلم العديد من الفتيات ولا يوجد ندرة في كريمات ومستحضرات تفتيح البشرة المتوفرة في السوق لكن الاستخدام المطول لمستحضرات التجميل القائمة على المواد الكيميائية يمكن أن يضر بشرتك.
نشاركك بعض النصائح لتفتيح لون بشرتك بشكل طبيعي والحصول على مظهر لا تشوبه شائبة ،وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير .
ماسك قشر البرتقال المجفف والزبادى.
يصنف من خلطات تبيض الوجه المضمونه والسريعة كما انة ماسك مناسب لكل انواع البشره له مفعول السحر فى تفتيح و تبيض الوجه.
اهمية فيتامين C المتواجد فى البرتقال للبشرة.
يتميز البرتقال بتواجد فيتامين سي، لذي يعمل على علاج كل مشاكل البشره من تنظيف، التخلص من البقع، الحد من الهالات السوداء، توحيد لون الجلد والكثير من الفوائد الأخرى.
فوائد الزبادى للبشرة.
يحتوى الزبادى على المغنيسيوم، البروتين، مضادات الاكسدة والزنك الذى يعمل على إزالة البقع السوداء وتوحيد لون البشرة.
مكونات الماسك.
كمية صغيرة صغيرة من قشر البرتقال المجفف.
ملعقة زبادي طبيعي
طريقة استعمال الماسك للوجه.
جففي قشور البرتقال في الشمس لمدة 3 أيام.
اطحني قشور البرتقال حتى تصبح مسحوق.
امزجي ملعقة من الزبادى مع هذا المسحوق للحصول على عجينة ناعمة.
اغسلي وجهك وتنظيفه وتطهيره.
وضع الماسك على الوجه لمده 20 دقيقه.
اشطفي وجهك بماء دافئ.
يمكنك تكرار الماسك كل يوم قبل النوم.