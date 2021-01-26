احترسي من أسباب البشرة الداكنة واحصلي على أفضل ماسك للتفتيح

تعاني بعض الفتيات من مشكلة الشرة الداكنة ويرجع ذلك لعدد من الأسباب

التعرض المفرط للشمس أو التلوث أو خيارات نمط الحياة السيئة أو الحالة الطبية أو حتى الإجهاد كما أن البشرة الفاتحة والخالية من العيوب هي حلم العديد من الفتيات ولا يوجد ندرة في كريمات ومستحضرات تفتيح البشرة المتوفرة في السوق لكن الاستخدام المطول لمستحضرات التجميل القائمة على المواد الكيميائية يمكن أن يضر بشرتك.





نشاركك بعض النصائح لتفتيح لون بشرتك بشكل طبيعي والحصول على مظهر لا تشوبه شائبة ،وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير .



