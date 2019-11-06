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علاج البقع الداكنة والطفح .. 6 فوائد لوضع زيت اللوز على البشرة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:51 م
علاج البقع الداكنة
علاج البقع الداكنة والطفح .. 6 فوائد لوضع زيت اللوز على البش
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اسماء محمد
يمتلك زيت اللوز الحلو قدرة هائلة فى علاج معظم مشاكل البشرة وتحقيق حلم الحصول على البشرة المثالية ويدخل فى الكثير من وصفات علاج البشرة بل ويأتى بنتائج مذهلة مع جميع أنواع البشرة حتى وإن استخدم بمفرده.

نقدم لكم ابرز فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة وفقا لما أورده موقع " boldsky"
- ينظف البشرة بقوة ويجعلها أكثر حيوية وجمال.
- يحمى من مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبثور والبقع الداكنة.
- يعالج الهالات السوداء بفعالية كما أنه يزيل الاسمرار ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية.
- يعالج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.
- يعالج طفح جلدي وتهيج البشرة.
- يمنع زيت اللوز علامات الشيخوخة المبكرة.
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