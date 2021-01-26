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أخبار العالم

غرامة 100 ألف ريال .. تحذير سعودي شديد اللهجة للعمالة بالمملكة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:35 ص
الداخلية السعودية
الداخلية السعودية
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محمود نوفل
أصدرت وزارة الداخلية السعودية ، تحذيرا شديد اللهجة  لفئة العمالة حذرت  فيه من تجمع العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع في المملكة ، بالمخالفة لقرارات الاجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا ، وهو ما يعرض  نفسه للغرامة التي قد  تصل إلى 100 ألف ريال.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها،  ان ذلك يأتي ضمن الإجراءات السارية للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، :إن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للائحة الحد من التجمعات.

وذكرت الوزارة أن الغرامات هي : 50 ألف ريال عقوبة المنشأة والمسؤول و5 آلاف ريال عقوبة الحضور أو الدعوة إليه أو التسبب فيه.

كما تشمل الغرامات 100 ألف ريال عقوبة المنشأة والمسؤول و10 آلاف ريال عقوبة الحضور أو الدعوة إليه أو التسبب فيه. 

وتشمل الغرامات مضاعفة عقوبة المنشأة والمسؤول وإحالة الحضور أو الداعي إلي الحضور والمتسبب فيه إلى النيابة العامة.

وتصاعدت مؤخرا أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، في الوقت الذي سجلت فيه قبل أسبوعين انخفاضا ملحوظا.

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