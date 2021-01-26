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أخبار العالم

الأرصاد الكويتية: طقس اليوم معتدل.. والعظمى 22

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:23 ص
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقى
ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن طقس اليوم الثلاثاء، معتدل والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة.

وأوضحت الهيئة الكويتية وفقا لصحيفة القبس أن الطقس ليلًا، من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة إلى بارد وغائم جزئيًا، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة. 

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 22 درجة، فيما تنخفض إلى 6 درجات ليلًا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية،رفضت شروط شركة موديرنا الأمريكية التي اعتمد لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد كأحد اللقاحات الفعالة ضدة في العالم، بنسبة تتجاوز الـ90 %، وذلك لأسباب لا تتعلق باللقاح ذاته ولكن لشروط الشركة التوريدية للبلد العربي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كويتيىة.

قالت وزارة الصحة الكويتية في بيانها "لقد تم رفض الاتفاق مع الشركة الأمريكية نظرا للشروط الموضوعة، أبرزها عدم الالتزام بتوريد كميات محددة من لقاحها المضاد لكورونا​ للبلاد".


أضافت أن من بين شروط موديرنا عدم الموافقة على حق الوزارة في إرجاع %30 من الجرعات، في حال عدم الحاجة إلى استخدامها لاحقا".

وأكدت الوزارة أنه تم اعتماد أولى كميات لقاح أسترازينيكا - ​أكسفورد وترخيص وصولها، المتوقع خلال الشهر المقبل إلى الكويت.

وذكرت إنها بعد موافقتها على أكسفورد، فإن الوزارة تراقب آخر تطورات ​التجارب السريرية​ ومستجداتها ونتائجها على لقاح شركة جونسون آند جونسون التي تعمل على تطويره، ومن المرتقب اعتماده وترخيصه خلال أسبوعين، حيث يتميز بأنه مكون من جرعة واحدة.

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