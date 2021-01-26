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ديني

شاهد.. الإفتاء: النمل مخلوق راقٍ ويجوز التعامل مع الحشرات بالمبيد عند الضرر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:15 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الإنسان عليه أن يعلم أنه ليس وحده في هذا الكون، فهناك عالم البحار والمحيطات والجبال والحشرات والحيوانات، وعليه أن يتعامل مع هذه المخلوقات باحترام.


وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن النبي قال إن الكلاب أمة من الأمم" فالله خلق هذه المخلوقات لحكمة له في هذا الكون وعمل توازن فيه"، منوها إلى أن الحكمة الربانية منضبطة بقاعدة وهي عدم توقيع الضرر منها على الإنسان.


وأشار إلى أن المخلوقات لو لم تؤذ الإنسان فلا يضرها ولا يقتلها، فمن تعرض للذباب أو الحشرات في البيت أو النمل، فمن الممكن أن يتعامل معها بالمبيد.


وأوضح أن النمل مخلوق راقٍ ويعد من فريق المهندسين، فالله أخبرنا بأنه أضعف المخلوقات وله حكمة كبيرة في خلقه، فالتصرف مع المخلوقات الأخرى والحشرات يكون على قدر الحاجة أو الضرر منها.


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