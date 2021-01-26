ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى ذكرى ميلاد سعاد حسنى.. 3 سيناريوهات لوفاة سندريلا الشاشة العربية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:36 ص
سعاد حسنى
سعاد حسنى
Advertisements
أحمد إبراهيم
يظل لغز رحيل الفنانة سعاد حسنى الأكثر تعقيدا فى حياة السندريلا خاصة أن هناك من يؤكد أنها انتحرت والبعض الآخر يؤكد أنها قتلت وفى ذكرى عيد ميلادها نرصد 3 سيناريوهات لرحيلها. 

السيناريو الأول:
وكان يرى البعض أن سعاد حسني ماتت منتحرة وأصحاب هذا الرأي استندوا إلى أن حالة سعاد حسني النفسية لم تكن على ما يرام بسبب يأسها من الشفاء، وزيادة وزنها بشكل صارخ، كما أن امتناع الحكومة المصرية في عهد الدكتور عاطف عبيد عن تحمل نفقات العلاج علي نفقة الدولة ساهم في شدة معاناتها، وكان امتناع الحكومة المصرية عن تحمل نفقات سعاد حسني سببًا في ما تناقلته بعض الصحف من أن سعاد حسني فقدت جمالها ورونقها وبريقها بعد أن زاد وزنها بشدة وانها تعيش في الغربة وحيدة وتتسول نفقات علاجها وتتسول طعامها وتعيش حياة بائسة في شوارع لندن مما دفعها للوصول إلى مرحلة الاكتئاب الحاد وهو ما أدى بها في النهاية إلى اتخاذها قرار بالانتحار.
 
السيناريو الثاني:
تبناه البعض خاصة من المقربين من سعاد حسني هو أن طبيعة شخصية سعاد مرحة ومحبة للحياة وطموحها لا حدود له فربما أصابها دوار بفعل الأدوية والمهدئات وسقطت من الشرفة ومعروف أن شرفات هذه العمارة حواجزها قصيرة للغاية؟

السيناريو الثالث:
بينما تبناه البعض الآخر وهو مخالف تمامًا للسيناريوهين السابقين فقد ذهب البعض إلى أن سعاد حسني لم تنتحر ولم يختل توازنها وسقطت من الشرفة كما قيل، وإنما تعرضت لحادث قتل مدبر للتخلص منها بإلقائها من الشرفة وقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى ما هو أبعد من مجرد التخمين بقتل سعاد حسني وإنما أشاروا بأصابع الاتهام إلى نادية يسري وأكدوا أن نادية يسري تعلم جيدًا تفاصيل الجريمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السر عند صاحبة الشقة| سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني.. فيديو

في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. سبب رفض السندريلا الاحتفال بعيد ميلادها.. فيديو

في ذكرى ميلادها.. تعرف على وصية سعاد حسني ..فيديو

في ذكرى ميلادها.. عدد زيجات السندريلا سعاد حسني

ترشيحاتنا

شاهد تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي اليوم

مدهشة.. شاهد سيارة الملك سلمان قبل 43 عاما

رفض العرض التركي.. شوبير: عائق وحيد أمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

انفراد.. الهلال السوداني يقترب من ضم نجم برشلونة السابق

هدايا لمن يحصل على لقاحات كورونا في الإمارات.. تفاصيل

دعاء بين الفجر والصبح للرزق مستجاب.. 40 كلمة تغنيك وتحفظك من كل سوء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتة دماغيًا بسبب نوبة ربو.. أم تشارك اللقطة الأخيرة لابنتها قبل وفاتها المأساوية

3 عادات مهمة تجعل بشرتك أكثر صحة بعد سن الـ30

3 فوائد لتناول الحوامل الشاي بالنعناع.. تقليل الغثيان في الصباح أبرزها