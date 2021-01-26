حتى لو مش متزوجة.. شاهد شروط كفالة الطفل وضمه للأسرة

قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعى، إن مبادرة كفالة تهدف إلى توفير كل الرعاية الاجتماعية والنفسية والاجتماعية والمهنية للأطفال المكفولين، من حيث تتقدم الأسرة التى تريد كفالة طفل للإدارة الاجتماعية وتقديم طلب لمديرية وإعداد بحث اجتماعى مقارنة بالطلب الموجود، وبعد ذلك بعدما تتطابق المعلومات التى أقرها الباحث مع الطلب المتواجد تمنح الاسرة الكفلة خطاب مشاهدة للدار لكى يروى فيها طفل أو طفلة لكفالتهم.





وأضاف شعبان، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد ذلك يتم عمل عقد بين المديرية والوزارة والأسرة الكافلة وفقًا للشروط، وهى أن تكون الأسرة لديها القدرة النفسية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق مصلحة الطفل ولا يكون لدى الأسرة أى شبهة جنائية.





وتابع أنه يجب على الأسرة أن يكون لديها استعداد لاستكمال الكفالة على المدى البعيد لن كل مرحلة عمرية لها متطلباتها، بالإضافة غلى المتابعة المستمرة الشهرية من الاخصائيين الاجتماعيين للاطمئنان على حالة الطفل والأسرة ومتابعته، كما لو أرادت الأسرة السفر أو الانتقال من مكان لمكان يجب إثبات هذا الانتقال لتسهيل عمل الاخصائيين الاجتماعيين.





وأوضح أنه تم النزول بالسن للكفالة حتى 21 سنة، بالإضافة إلى ادخال فئة جديدة للأسر الكفلة من خلال السيدة غير المتزوجة من الممكن أن تكفل طفلا يتيما.