وزير المالية السعوي يعلن تفاوض المملكة لتوفير لقاحات كورونا لليمن ودول إفريقية

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن سعي المملكة إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لعدد من الدول.





جاء ذلك في تصريحات للوزير السعودي في اجتماع عبر الإنترنت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.





وبين وزير المالية السعودي أن بلاده تجري تفاوضا واسعا مع منتجين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل كاليمن ودول في أفريقيا.



