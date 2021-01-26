رسميا.. البنك الأهلي يضم محمد عصام من المقاولون العرب

قبل أيام قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية تواصل لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي تدعيمات الفريق بعناصر متميزة فمنذ ساعات قليلة تم انتقال لاعب المقاولون العرب محمد عصام الي صفوف فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة سنوات ونصف.





وتعد صفقة محمد عصام هي الصفقة الثانية لفريق البنك الأهلي خلال فترة القيد الشتوي، بعد انضمام كريم بامبو المعار من نادي الزمالك والذي أحرز هدفا مع ظهوره الأول مع الفريق أمام إنبي.





ولعب محمد عصام في عدد من الأندية المصرية، أبرزها وادي دجله والإسماعيلي، وتجربة احترافيه في الدوري البولندي ويجيد عصام اللعب في الثلث الهجومي كرأس حربه ووسط مهاجم.





وكان قد واصل فريق البنك الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة العاشرة بدون راحة حيث عاد الفريق لتدريباته اليومية.



