رسميا.. البنك الأهلي يضم محمد عصام من المقاولون العرب

قبل أيام قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية تواصل لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي تدعيمات الفريق بعناصر متميزة فمنذ ساعات قليلة تم انتقال لاعب المقاولون العرب محمد عصام الي صفوف فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة سنوات ونصف.
وتعد صفقة محمد عصام هي الصفقة الثانية لفريق البنك الأهلي خلال فترة القيد الشتوي، بعد انضمام كريم بامبو المعار من نادي الزمالك والذي أحرز هدفا مع ظهوره الأول مع الفريق أمام إنبي.
ولعب محمد عصام في عدد من الأندية المصرية، أبرزها وادي دجله والإسماعيلي، وتجربة احترافيه في الدوري البولندي ويجيد عصام اللعب في الثلث الهجومي كرأس حربه ووسط مهاجم.
وكان قد واصل فريق البنك الأهلي استعداداته لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة العاشرة بدون راحة حيث عاد الفريق لتدريباته اليومية.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمباريات الدوري المصري الممتاز خضع فريق البنك الأهلي لمسحة كورونا قبل 72 من مواجهة الطلائع، والتي يغيب عنها للإيقاف كلا من محمد مجدي ومحمد المثناني واحمد ياسر لحصولهم علي الإنذار الثالث في مباراة إنبي.