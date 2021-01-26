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أخبار العالم

وفد من حرکة طالبان يزور طهران اليوم .. ما السر؟

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية سعید خطیب زادة، عن زیارة وفد سیاسی من حرکة طالبان إلی العاصمة طهران یترأسه الملا عبدالغنی برادر، وفق ما ذكرت وكالة (إسنا).

ذكر خطیب زاده إن الوفد وصل إلی طهران صباح الیوم الثلاثاء بدعوة من وزارة الخارجیة وکان فی إستقباله مسؤولون فی وزارة الخارجیة.

أوضح أن الوفد السیاسی لطالبان سیقوم خلال فترة تواجده فی طهران بعقد لقاءات مع المسؤولین فی ایران بمن فیهم وزیر الخارجیة والممثل الخاص لإیران فی شؤون أفغانستان.

وأضاف إن وفد طالبان سیجری مباحثات حول عملیة السلام فی أفغانستان والقضایا المتعلقة بهذه العملیة.



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