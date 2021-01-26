شكري: تحركات مصر مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر قامت بتحركات مُكثفة مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة"، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا.









جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تشهد إلقاء وزير الخارجية السفير سامح شكري، بيانًا حول أداء وزارته خلال الفترة 2020 -20218









وأضاف شكري، أن هذا الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لجميع أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.