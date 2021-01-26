بابتسامة مشرقة.. مى سليم تشعل إنستجرام بصورة جديدة

نشرت الفنانة مى سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفاعل عدد كبير من متابعي مي سليم مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

قمررر، بحبك اوى، صباح الفل

ويعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.



