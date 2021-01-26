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توك شو

حسام داغر يروى تفاصيل كتابه الجديد ستديو الممثلين.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:45 م
حسام داغر
حسام داغر
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ريهام فيكتور
قال الفنان حسام داغر، إنه يحب إضحاك الجماهير وإسعادهم، منوها إلى أن دوره فى فيلم أمير البحار نال أعجاب الجماهير.

وأضاف الفنان حسام داغر، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن دور "مدام موجه"، له ضحكة شهيرة أسعدت الناس.

وأشار إلى أنه يقوم الآن بإعطاء ورش تمثيلية للشباب الصاعد والذي يقوم به منذ أكثر من 10 سنوات، إلى جانب تأليفه كتاب "استديو الممثلين" لتجميع كل ما تعلمه فى عالم الفن والفنون.

وتابع أن الكتاب يشمل ما تعلمه فى مركز الإبداع، ودراسته الفنية بجامعة امريكية للتمثيل السينمائى، وهو منهج درسة العديد من فنانين هوليوود بالعالم.

وأكد أنه حاول تجميع كل هذه العلوم بشكل مبسط فى يد القارئ المصرى العادى، موضحًا أن أغلب كتب التمثيل بمصر مترجمة، ومن النادر وجود كتاب مصرى التأليف.
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