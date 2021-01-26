المعاينة: ماس كهربائي وراء مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة بالمرج

حى المرج كان شاهدا علي واقعة مؤسفة ، عندما اشتعلت النيران في شقة بعقار بعزبة النخل ليلتهم محتوياتها بالكامل وأسفر عن مصرع أسرة كاملة مكونة من ٥ أفراد .





وكانت عمليات أطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العقار الكائن بشارع عبد الحميد مبدي مدينة الاندلس - عزبة النخل مؤسسه الزكاة بحي المرج .





على الفور توجيه ٣ سيارات إطفاء لمكان البلاغ ، لكن القدر كان اسرع من فرق الانقاذ بعد ان تم العثور على ٣ أطفال في حالة اختناق في غرفة، والأب والأم في غرفة أخرى وفي حالة اختناق أيضا ، تم نقلهم للمستشفى لانقاذهم ، إلا انهم فارقوا الحياة متأثرين بإصاباتهم .





وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها الشقق المجاورة ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .





فيما أكدت اللجنة الهندسية التى شكلتها محافظة القاهرة لفحص العقار عدم تأثر العقار بالحريق الذى إندلع بالدور الثانى بالشقة الذي تبين انه نتيجة ماس كهربائى و أسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة .





وتبين من المعاينه لمكان الحريق اندلاع النيران بشقة بالدور التاني فوق الأرضى لعقار مكن من ارضي + 6 طوابق بسبب ماس كهربائي ونتج عن الحريق 5 وفيات هم أب و أم و 3 أبناء وحالة إصابة لطفلة تم نقلها لمستشفي السلام .