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اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:32 م
صدى البلد
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هاجر رزق

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف " الدولار الامريكي" خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك المركزي - البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك CIB - بنك الإسكندرية"

البنك المركزي
15.7952جنيه للشراء، وسعر  جنيه للبيع. 15.6638 

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‏البنك الأهلي المصري.
15.66 جنيه للشراء، وسعر 15.66 جنيه للبيع.

بنك مصر
15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول
15.68جنيه للشراء، مقابل 15.78 جنيه للبيع.

بنك  CIB
15.68 جنيه للشراء، مقابل 15.78 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
 15.67 جنية للشراء، مقابل 15.77 جنيه للبيع. 
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