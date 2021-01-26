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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:59 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، للمرة الخامسة على التوالي منذ الخميس الماضي.


وفقا لجدول أسعار العملة الأجنبية والعربية المعروضة بتسعيرة البنك المركزي المصري فقد وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 15.67 جنيها للشراء و15.77 جنيه للبيع .

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سجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك عودة.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنك " التجاري وفا إيجيبت

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  15.65 جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي اليوناني، الاسكندرية "

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه لشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري ، اتش اس بي سي،أبوظبي الاول، مصر، القاهرة، التعمير والاسكان، العربي،  ، الكويت الوطني،ABC"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنم " الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الاهلي القطري، بلوم مصر، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، البركة الإسلامي، الأهلي المتحد،، سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر ايران للتنمية".

وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.
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