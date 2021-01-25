ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدولار يسجل 15.77 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:26 ص
الدولار
الدولار
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الاثنين 25- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.20 جنيه للبيع و19.07 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.59 جنيه للبيع و21.45 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.17جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.21 جنيه للبيع 51.73 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 15.67 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 18-12-2020

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 25 -12-2020

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27 -12-2020

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-12-2020

الدولار يسجل 15.78 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 4-1-2021

الدولار يسجل 15.71 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين11-1-2021

ترشيحاتنا

أدعية تزيل القلق والخوف في حياتك.. دوام عليها يوميا

تصلبت.. مذيع كويتي يرتد عن الإسلام ويعتنق المسيحية

الريحان.. 4 أعشاب من مطبخك تخلصك من ارتفاع ضغط الدم

بعد 9 أيام من إعلان وفاتها بـ كورونا.. مسنة 85 عامًا تعود للحياة

البطاطس تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 25-1-2021

محاولة اختطاف في وضح النهار.. أم تنقذ طفلها من قبضة خاطفة في آخر لحظة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور