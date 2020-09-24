أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 24-9-2020

ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى.
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الخميس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس
سجل سعر اليورو 18.31جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.90 جنيه للشراء و 20.15 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 17 جنيه للشراء و 17.19جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.74جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم الخميس
سجل 100 ين يابانى 14.91 جنيه للشراء و 15.06جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.30 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الخميس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس
سجل سعر اليورو 18.31جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.90 جنيه للشراء و 20.15 جنيه للبيع .
أقرا ايضا ...ارتفاع طفيف لأسعار النفط قبيل تقرير مخزونات الخام الأمريكية
وسجل الفرنك السويسرى 17 جنيه للشراء و 17.19جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.74جنيه للشراء و1.77 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم الخميس
سجل 100 ين يابانى 14.91 جنيه للشراء و 15.06جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.30 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .