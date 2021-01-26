لاستيعاب 900 راكب في ساعة.. وزير الطيران: تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه

كشف الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بعض التطورات التي حدثت في عدد من المطارات على مستوى الجمهورية.





وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أنه تم تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه وذلك لاستيعاب 900 راكب/ساعة بدلا من 300 راكب/ساعة.





وأشار الوزير، إلى أنه تم انشاء قرية بضائع لخدمة المصدرين وذلك توفيرا عليهم بدلا من الوصول إلى مطار القاهرة حيث إن مطار سفنكس يقع في منطقة استيراتيجية قريبة من الطرق المؤدية للوجه البحري والقبلي.





وعن مطار برج العرب، أكد وزير الطيران المدني، أنه تم تطويره لاستيعاب 5 ملايين راكب سنويا بقرض ميسر، فضلا عن انضمامه للمطارات صديقة البيئة.



