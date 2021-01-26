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برلمان

لاستيعاب 900 راكب في ساعة.. وزير الطيران: تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:43 م
وزير الطيران محمد
وزير الطيران محمد منار عنبه
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
كشف الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بعض التطورات التي حدثت في عدد من المطارات على مستوى الجمهورية.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أنه تم تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه وذلك لاستيعاب 900 راكب/ساعة بدلا من 300 راكب/ساعة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم انشاء قرية بضائع لخدمة المصدرين وذلك توفيرا عليهم بدلا من الوصول إلى مطار القاهرة حيث إن مطار سفنكس يقع في منطقة استيراتيجية قريبة من الطرق المؤدية للوجه البحري والقبلي.

وعن مطار برج العرب، أكد وزير الطيران المدني، أنه تم تطويره لاستيعاب 5 ملايين راكب سنويا بقرض ميسر، فضلا عن انضمامه للمطارات صديقة البيئة.

وفيما يتعلق بمطار سانت كاترين، قال الوزير: يقع في منطقة سياحية واعدة كانت التوجيهات بضرورة أن يكون الممر أطول من الموجود خاصة أنه يقع وسط الجبال، وبالفعل تم الانتهاء من الممر، وأصبح يستوعب 600 راكب/ ساعة، وتم إنشاء جراج للسيارات وطرمق لاستيعاب عدة طائرات.
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