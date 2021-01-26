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رياضة

رئيس اتحاد الرماية يكشف تفاصيل مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:24 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية، عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية، التي سيكون لها دور كبير لإعداد اللاعبين المصريين قبل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو التي ستقام يونيو القادم 2021.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للرماية في تصريحات صحفية، ان مصر ستشارك بمنتخب قوامه 12 راميا ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو.

وأوضح أن مصر كعادتها ستبهر العالم بتنظيم يليق باسم وسمعة مصر، وستساهم البطولة في الترويج السياحي والإشغالات الفندقية التي ستصل لـ 3000 ليلة سياحية.

وتنطلق فى الشهر المقبل بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية 2021، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.
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