أحمد أبو الغيط: أدعو المجتمع الدولي لدعم الموقف الفلسطيني

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن المجتمع الدولي سوف ينصف مسعاه الطويل فى تحقيق السلام، مضيفًا أرحب بما قام به الرئيس الفلسطينى محمود عباس مؤخرا من الإعلان بعقد انتخابات تشريعية وبرلمانية مما يمثل خطوة مهمة لتوحيد الصف الفلسطينى.
وأكد أهمية ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله كذلك على صعيد العمل الإنساني وتقديم الدعم الاقتصادي للفلسطينيين، بما في ذلك اللاجئين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.
وتابع ابو الغيط خلال كلمته منذ قليل، ناقشنا قضية حل الدولتين والمأمول ان تتبادل محادثات جادة مباشرة بين الطرفين الفلسطينى الإسرائيلى لتحقيق حل الدولتين على الأرض وتحقيق مناخ السلام .
وأضاف: أدعو المجتمع الدولى لدعم الموقف الفلسطينى، وعبر أبو الغيط عن تقديره للمواقف الأوروبية المبدئية حيال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وما يتعرض له حل الدولتين من تآكل فعلي على الأرض جراء ما تقوم به إسرائيل من أنشطة استيطانية متزايدة في الأراضي المحتلة في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكد أهمية ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله كذلك على صعيد العمل الإنساني وتقديم الدعم الاقتصادي للفلسطينيين، بما في ذلك اللاجئين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.