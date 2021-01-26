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فن

سامح حسين فى إطلالة غريبة على شاطئ البحر.. شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:43 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان سامح حسين صورتين له على شاطئ البحر من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي  : 

ربنا يسعدكم دايما  - مصر و جمالها - منور يافنان 


يذكر أن أخر أعمال الفنان سامح حسين السينمائية كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذى تم عرضه في فبراير من العام الماضي، تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها، يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه، تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، وشارك سامح في البطولة: ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان سامح حسين، هو مسلسل "سرايا حمدين"، ويتشارك من خلاله البطولة مع نيرمين ماهر، وراندا البحيري، ومحمد ثروت، وإيناس مكي، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسي، وجيهان خليل، وياسر الطوبجي، وأحمد التهامي، وندى عادل، وكارولين عزمي، وإبرام سمير".


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