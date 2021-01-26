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رياضة

تقسيمة بين لاعبي الزمالك على هامش المران استعدادا لـ مصر المقاصة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:57 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي ملك موسي
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو، المدير الفني، ومدحت عبد الهادي، المدرب العام، على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء قبل مواجهة مصر المقاصة.

وأجرى "باتشيكو"، تقسيمة قوية بين اللاعبين في جزء من الملعب، وقام المدير الفني بالتركيز خلال التقسيمة على بعض الجمل الفنية التي تم تنفيذها خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.
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