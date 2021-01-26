سلوك عنصرى.. مرصد الأزهر يستنكر الاعتداء على مسجد في الدنمارك

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حادث الاعتداء الذي تعرَّض له، أمس ، أحد المساجد في المنطقة الحدودية بين الدنمارك وألمانيا؛ حيث قام شخص مجهول بكتابة عبارات مسيئة للإسلام والقرآن على جدران المسجد.





وأعرب المرصد عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء المتطرف والسلوك العنصري الذي يُعدُّ حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات المتكررة على المساجد في الدنمارك، مطالبًا بسرعة ضبط مرتكب الجريمة، كما يطالب بتوفير الحماية للمساجد ودور العبادة بصفة عامة.



