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ديني

سلوك عنصرى.. مرصد الأزهر يستنكر الاعتداء على مسجد في الدنمارك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:21 م
مرصد الأزهر يستنكر
مرصد الأزهر يستنكر الاعتداء على مسجد في الدنمارك
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محمد شحتة
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حادث الاعتداء الذي تعرَّض له، أمس ، أحد المساجد في المنطقة الحدودية بين الدنمارك وألمانيا؛ حيث قام شخص مجهول بكتابة عبارات مسيئة للإسلام والقرآن على جدران المسجد.

وأعرب المرصد عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء المتطرف والسلوك العنصري الذي يُعدُّ حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات المتكررة على المساجد في الدنمارك، مطالبًا بسرعة  ضبط مرتكب الجريمة، كما يطالب بتوفير الحماية للمساجد ودور العبادة بصفة عامة.

وأشار المرصد إلى أنه بصدد إصدار دراسة بعنوان: «جرائم استهداف دور العبادة» والتي يستعرض فيها أهمية دور العبادة ومكانتها، مع إلقاء الضوء على البنود الخاصة بذلك في الأعراف والمواثيق الدولية، وأبرز الأنماط التي نفَّذت بها الجماعات المتطرفة تلك الاعتداءات، إضافة إلى سرد بعض جرائم تلك الجماعات والحركات اليمينية المتطرفة على المساجد وغيرها من دور العبادة الأخرى.
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