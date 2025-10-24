سرايا القدس تطلق النار على الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة بسجوت

أعلنت سرايا القدس، اليوم الجمعة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بزخات كثيفة من الرصاص في محيط مستوطنة "بسجوت" شمال القدس بالضفة الغربية.

وأوضحت سرايا القدس في بيان لها أنها حققت إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وألقت قنابل الصوت والغاز السام، دون التبليغ عن تسجيل إصابات أو اعتقالات.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، ووقع 71 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا.

وأشار مركز معلومات فلسطين "معطي" إلى أنّه خلال الفترة ما بين خلال الفترة ما بين 17-10-2025 حتى 23-10-2025، شهدت الضفة أعمال مقاومة تضمنت تفجير عبوات ناسفة ومواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.