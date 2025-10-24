قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة : السكان لا يمثلون عبئًا بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية
سرايا القدس تطلق النار على الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة بسجوت
75 دقيقة.. الزمالك يتقدم على ديكيداها الصومالي ويهدر ركلة جزاء
فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني
ضغوطات أمريكية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا .. هل يتبع ترامب سياسة بايدن تجاه بوتين؟
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن
أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين
سائحتان فرنسيتان تبحثان عن سر القبلة وجمال الإسلام بمسجد الوحشي بالأقصر | صور
محافظ القاهرة يكشف استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط: : مصر قامت بدور فاعل لتعزيز التعاون متعدد الأطراف

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
آية الجارحي

تزامنًا مع الذكرى الـ80 لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1945، تحتفي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والعلاقات الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، باعتبارها واحدة من الدول المؤسسة التي ساهمت على مدار تاريخ التعاون في دفع العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية، تعتز بشراكتها مع منظمة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق السلام والازدهار المشترك، ودفع جهود تحقيق التنمية.

أوضحت أن مصر قامت بدور فاعل على مدار العقود الماضية في إعلاء قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف من أجل تبادل الخبرات وتحقيق التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وتمويل التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات.

وأضافت أنه بينما تحتفي الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، فإن التحديات الراهنة على المستوى الدولي تتطلب إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية، وحوكمة النظام الدولي بشكل عام، بما يتيح دور أكبر للدول النامية والناشئة، حتى يعكس النظام العالمي طموحات تلك الدول، ويوفر الآليات والأدوات التي تحتاجها من أجل مواجهة التحديات المختلفة.

وأكدت "المشاط"،  أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تشهد تطورًا متواصلًا، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023–2027، والذي يترجم أولويات الدولة المصرية في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الأخضر، والنمو الشامل، وتمكين المرأة والشباب.

وأضافت أن هذا التعاون يعكس نهج مصر القائم على الملكية الوطنية لبرامج التنمية، وتكامل الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشارت "المشاط" ، إلى أن مصر، انطلاقًا من دورها الإقليمي والدولي، تواصل دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتسعى لتعزيز التنسيق الدولي في مجالات التمويل المبتكر، ومواجهة التحديات العالمية، ودعم الدول النامية في مساراتها التنموية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة وازدهارًا للبشرية جمعاء.

ميثاق الأمم المتحدة الأمن الغذائي اخبار مصر مال واعمال التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي رانيا المشاط التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

المفتي السابق يحذر من تصدّر غير المؤهلين للحديث في القضايا العقدية عبر وسائل التواصل

دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء

دار الإفتاء تواصل توجيه قوافلها إلى شمال سيناء لنشر الوعي الصحيح

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الرحمة والرفق في التعامل مع العصاة والمنحرفين السبيل الحقيقي للإصلاح

بالصور

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد