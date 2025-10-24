صابرين النجيلي تدخل المستشفى بعد إصابتها بوعكة صحية

تعرضت المطربة صابرين النجيلي، لأزمة صحية صباح اليوم؛ دخلت على أثرها أحد المستشفيات.

ونشرت صابرين النجيلي، عبر ستوري حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، مقطع فيديو قصير لها، وهي على سرير المستشفى، ولم تكشف تفاصيل مرضها.

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي واستقالتها من الأوبرا

يشار إلى أن الفنانة صابرين النجيلي، نشرت تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في شهر يونيو الماضي، تعلن فيه عن استقالتها من دار الأوبرا.

وكتبت صابرين النجيلي،: أنا قدمت استقالتي من دار الأوبرا، تقريبا بقالي سنتين عايزة أعمل كدة وبيتقالي استني الدنيا هتتعدل، بس ده محصلش للأسف، مسرح دار الأوبرا وجمهوره عزيز عليا جدا، لكن لم أتعود على بقائي والرضا بحال مش مريحني، وأكيد هعمل حفلات طبعا، لكن كفنانة خارج الأوبرا، كباقي الفنانين".