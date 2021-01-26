خط أحمر جديد لأطماع أردوغان.. انطلاق مباحثات استكشافية بين أنقرة وأثينا

بدأت تركيا واليونان جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية ال ٦١ في إسطنبول، لتسوية خلافهما بعد أزمة استمرت العديد من السنوات بشأن النزاعات البحرية المتمثلة فى التنقيب عن مصادر الطاقة فى شرق البحر المتوسط ،وانتهاك اتفاقيتي "لوزران "١٩٢٣ و"باريس" ١٩٤٧ لنزع السلاح من جزر بحر "إيجة "الشرقية وفقًا لتقرير فضائية العربية.





وأوضح التقرير أن الاستفزازت البحرية والسياسية على مدى الأشهر الماضية كانت سبب رئيسى فى إعادة هذه الملفات إلى طاولة مباحثات الثنائية مرة ثانية بعد انقطاع دام قرابة ٥ سنوات بين البلدين.





وأضاف التقرير أن المباحثات الاستكشافية بين تركيا واليونان تهدف لبحث القضايا المتنازع عليها بينهما فى مدينة إسطنبول، وسط تباين فى وجهات النظر بين البلدين حيث تريد اليونان معالجة ترسيم حدود المناطق البحرية فى بحر "إيجة" وشرق البحر الأبيض المتوسط ،بينما تريد تركيا معالجة جميع القضايا التى تتمثل فى المجال الجوى ووضع بعض جزر بحر "إيجة".



