حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1/27 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

من21 /3 إلى 20 /4

مهنيا وعائليا: القمر معاكس في وضع معاكس وقد ينبئ بسوء تفاهم وعليك أن تحذَر من مضايقات البعض.

اجتماعيا وعاطفيا: تميل اليوم للتشاؤم وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.



الثور

من 21 /4 إلى 21 /5

عاطفيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك بقضاء أوقات لا تنسى مع من تحبهم ويحبونك.

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وقدرة على إبراز مواهبك ويدفعك الفلك للوقوف بجانب الأخوة وتستمتع بقضاء أوقات عائلية حلوة.



الجوزاء

من 22 /5 إلى 21 /6

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم اليوم بدراسة كل خطوة وكل قرار تفاديا للوقوع في أخطاء.

عاطفيا: الشمس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك استعدادا أكبر للاقتراب ممن تحب، فقط اعتن بأقوالك وسلوكك.



السرطان

من 22 /6 إلى 22 /7

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.

مهنيا: تمنحك الأفلاك نشاطا وحماسا وتمسك بزمام الأمور وتسيطر عليها وتمضي الأمور بسلام.



الأسد

من 23 /7 إلى 22 /8

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تخطط في صمت وأن تحدد جيدا الواجب عمله.

عائليا وعاطفيا: تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن الفضوليين، وضَع حدّا لتدخل البعض.



العذراء

من 23 /8 إلى 22 /9

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار بناءة وترتفع معنوياتك ولن تندم إذا بادرت بالخطوة الأولى.

مهنيا وماليا: الكواكب مجتمعة في منزل العمل ويمدك ذلك بكل الوسائل التي تساعدك على متابعة مشاريعك وأعمالك بمنتهى الحماس والنشاط.



الميزان

من 23 /9 إلى 22 /10

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تستمد الثقة بالنفس من داخلك ولا تنتظرها من الآخرين.

عاطفيا: تذكّر اليوم أن حب الطرف الآخر لك ينبع من سلوكك معه، لذا تحكّم في انفعالاتك.



العقرب

من 23 /10 إلى 22 /11

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يساعدك أن تعطي مثالا يحتذى به في الاجتهاد وقد توطد علاقتك بجهات أجنبية أو تتعرف على أشخاص جدد.

عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل العلاقات يعدك بأوقات حلوة تجمعك مع الأحباب والأقارب.



القوس

من 23 /11 إلى 21 /12

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تتحرر من الضغوط على كل المستويات وتحسن التخطيط لمستقبلك ولتنمية مدخرات.

عاطفيا واجتماعيا: تساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب، وتجد أنك تميل للاستقلالية ولإدارة حياتك بنفسك.



الجدي

من 22 /12 إلى 20 /1

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عقيمة وتفهّم الاختلاف.

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة وانتبه لحقوقك.



الدلو

من 21 /1 إلى 19 /2

صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ويدفعك للاهتمام بأمور عملية أو منزلية وتنظم أعمالك بذكاء.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على توطيد علاقاتك وتصر اليوم على فرض النظام المناسب لحياتك.



الحوت

من 20 /2 إلى 20 /3

عاطفيا: القمر في منزلك الخامس وقد تجد الحب على الأبواب وتبدو مستعدا لمغامرة عاطفية ويعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.

مهنيا واجتماعيا: تعمل بحماس وتميل اليوم نحو الانفتاح على من حولك وتجذبك نشاطات جديدة.