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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 1/27 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:02 ص
حظك اليوم الأبراج
حظك اليوم الأبراج
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 27 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعداد للتفاني في عملك.
 
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الحمل

من21 /3 إلى 20 /4
مهنيا وعائليا: القمر معاكس في وضع معاكس وقد ينبئ بسوء تفاهم وعليك أن تحذَر من مضايقات البعض.
اجتماعيا وعاطفيا: تميل اليوم للتشاؤم وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.


الثور
من 21 /4 إلى 21 /5
عاطفيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك بقضاء أوقات لا تنسى مع من تحبهم ويحبونك.
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وقدرة على إبراز مواهبك ويدفعك الفلك للوقوف بجانب الأخوة وتستمتع بقضاء أوقات عائلية حلوة.


الجوزاء
من 22 /5 إلى 21 /6
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم اليوم بدراسة كل خطوة وكل قرار تفاديا للوقوع في أخطاء.
عاطفيا: الشمس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك استعدادا أكبر للاقتراب ممن تحب، فقط اعتن بأقوالك وسلوكك.


السرطان
من 22 /6 إلى 22 /7
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.
مهنيا: تمنحك الأفلاك نشاطا وحماسا وتمسك بزمام الأمور وتسيطر عليها وتمضي الأمور بسلام.


الأسد
من 23 /7 إلى 22 /8
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تخطط في صمت وأن تحدد جيدا الواجب عمله.
عائليا وعاطفيا: تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن الفضوليين، وضَع حدّا لتدخل البعض.


العذراء
من 23 /8 إلى 22 /9
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار بناءة وترتفع معنوياتك ولن تندم إذا بادرت بالخطوة الأولى.
مهنيا وماليا: الكواكب مجتمعة في منزل العمل ويمدك ذلك بكل الوسائل التي تساعدك على متابعة مشاريعك وأعمالك بمنتهى الحماس والنشاط.


الميزان
من 23 /9 إلى 22 /10
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تستمد الثقة بالنفس من داخلك ولا تنتظرها من الآخرين.
عاطفيا: تذكّر اليوم أن حب الطرف الآخر لك ينبع من سلوكك معه، لذا تحكّم في انفعالاتك.


العقرب
من 23 /10 إلى 22 /11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يساعدك أن تعطي مثالا يحتذى به في الاجتهاد وقد توطد علاقتك بجهات أجنبية أو تتعرف على أشخاص جدد.
عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل العلاقات يعدك بأوقات حلوة تجمعك مع الأحباب والأقارب.


القوس
من 23 /11 إلى 21 /12
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تتحرر من الضغوط على كل المستويات وتحسن التخطيط لمستقبلك ولتنمية مدخرات.
عاطفيا واجتماعيا: تساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب، وتجد أنك تميل للاستقلالية ولإدارة حياتك بنفسك.


الجدي
من 22 /12 إلى 20 /1
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عقيمة وتفهّم الاختلاف.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة وانتبه لحقوقك.


الدلو
من 21 /1 إلى 19 /2
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ويدفعك للاهتمام بأمور عملية أو منزلية وتنظم أعمالك بذكاء.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك على توطيد علاقاتك وتصر اليوم على فرض النظام المناسب لحياتك.


الحوت
من 20 /2 إلى 20 /3
عاطفيا: القمر في منزلك الخامس وقد تجد الحب على الأبواب وتبدو مستعدا لمغامرة عاطفية ويعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.
مهنيا واجتماعيا: تعمل بحماس وتميل اليوم نحو الانفتاح على من حولك وتجذبك نشاطات جديدة.



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