وزير التعليم على فيس بوك: اللغة العربية بحرها واسع وخطوطها 5 أنواع

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورا من بنك المعرفة المصري ، يؤكد أن اللغة العربية بحرًا واسعًا من حيث مفاهيمها ومفرداتها الكثيرة، ومما يميزها أيضًا أن حروفها تكتب بأكثر من طريقة.

وأوضح المنشور الذي نشره وزير التعليم على صفحته ، أن هنالك العديد من أنواع الخطوط العربية، التي شكلت لوحات زخرفية هندسية، مثل:

الخط الكوفي: من أشهر الخطوط وأقدمها، واسمه جاء نسبة إلى مدينة الكوفة في العراق، يمتاز بالتنسيق ومماثلة الحروف.

خط النسخ: سُمّي بالنسخ لكثرة تداوله في الكتابة، ومن خصائصه وضوح الحروف وكبرها، مما يضمن القراءة الصحيحة.

خط الرقعة: تُنسب التسمية للرِقاع، أي جلد الغزال، وهو خط يستخدم يوميًا، وخصائصه أنه يكتب بطريقة أسرع وأسهل.

الخط الفارسي: هو من اسمه وجِد في بلاد فارس، ومن خصائصه الحروف الدقيقة والممتدة والبعد عن التعقيد والسهولة والوضوح.

الخط المغربي: ينتشر في بلدان شمال أفريقيا، ويعتبر أساسًا في بلاد المغرب ومن هنا جاءت تسميته، ومن خصائصه استدارة حروفه بشكل كبير.

