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تعليم

وزير التعليم على فيس بوك: اللغة العربية بحرها واسع وخطوطها 5 أنواع

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:35 م
انواع الخطوط
انواع الخطوط
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ياســـمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورا من بنك المعرفة المصري ، يؤكد أن اللغة العربية بحرًا واسعًا من حيث مفاهيمها ومفرداتها الكثيرة، ومما يميزها أيضًا أن حروفها تكتب بأكثر من طريقة.

وأوضح المنشور الذي نشره وزير التعليم على صفحته ، أن هنالك العديد من أنواع الخطوط العربية، التي شكلت لوحات زخرفية هندسية، مثل:
الخط الكوفي: من أشهر الخطوط وأقدمها، واسمه جاء نسبة إلى مدينة الكوفة في العراق، يمتاز بالتنسيق ومماثلة الحروف.
خط النسخ: سُمّي بالنسخ لكثرة تداوله في الكتابة، ومن خصائصه وضوح الحروف وكبرها، مما يضمن القراءة الصحيحة.
خط الرقعة: تُنسب التسمية للرِقاع، أي جلد الغزال، وهو خط يستخدم يوميًا، وخصائصه أنه يكتب بطريقة أسرع وأسهل.
الخط الفارسي: هو من اسمه وجِد في بلاد فارس، ومن خصائصه الحروف الدقيقة والممتدة والبعد عن التعقيد والسهولة والوضوح.
الخط المغربي: ينتشر في بلدان شمال أفريقيا، ويعتبر أساسًا في بلاد المغرب ومن هنا جاءت تسميته، ومن خصائصه استدارة حروفه بشكل كبير.

وقال وزير التربية والتعليم : يمكن لمن يهمه الامر ، معرفة المزيد من المعلومات ، من خلال الدخول على بنك المعرفة المصري ، بعد تسجيل حساب على بنك المعرفة مجانا عبر الرابط التالي www.ekb.eg
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