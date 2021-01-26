لا أمان للدولة القطرية.. أحمد موسى يفتح النار على قناة الجزيرة

شن الاعلامي أحمد موسي، هجوما حادا على قناة الجزيرة القطرية، مؤكدا أنها قناة تعمل لصالح الإرهاب في الوطن العربي ولا تعمل باي مهنية على الإطلاق.





وأضاف موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قناة الجزيرة لازالت تعمل ضد مصر وتعمل على الإساءة للدولة المصرية، مضيفا انه لا أمان للدولة القطرية وتعمل ضد مصر ليل ونهار.





وفي السياق نفسه أشار الاعلامي احمد موسى، إلى أن مصر هي المعني الأول والأخير بقضايا حقوق الإنسان، والاعلام المصري مستعد لهذه الهجمة الشرسة على الدولة المصرية، مستدركا انه بهذا الكتله تعني أن اي شخص يدخل الكونجرس ويقدم اي مشكلة ضد مصر.





واكمل الاعلامي، أن خلال الفترة المقبلة سيتم فتح ملفات أخرى ضد مصر في الكونحرس ويحدث انشغال ومنوشات مع مصر.



