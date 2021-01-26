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رياضة

برشلونة يعلن إقامة انتخابات رئاسة النادي يوم 7 مارس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:46 م
برشلونة
برشلونة
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إسماعيل محمود
أعلن نادي برشلونة الإسباني منذ قليل، عن إقامة الانتخابات الرئاسية للنادي يوم 7 مارس المقبل.

وكان مقررًا أن تقام الانتخابات في نادي برشلونة الإسباني على مقعد الرئيس يوم 24 يناير، إلا أنه بعد التشاور مع الحكومة الكتالونية، تأكد عدم إمكانية إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعدم الخروج أو الدخول لبرشلونة.

وقال نادي برشلونة بأنه تم تحديد موعد 7 مارس لإقامة انتخابات الرئاسة، على أن تنتهي فترة الدعاية للحملات الإنتخابية بنهاية يوم 5 مارس المقبل كما أقرت إدارة النادي إمكانية التصويت عن طريق ألبريد الإلكتروني.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن في بيان رسمي، عن أسماء المرشحين النهائيين لخوض انتخابات رئاسة النادي 

وقال النادي في بيانه، اقتصار قائمة المرشحين على ثلاثة أسماء وهم: خوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريتشا، بعد انسحاب إيميلي روسود من السباق الرئاسي.
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