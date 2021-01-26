برشلونة يعلن إقامة انتخابات رئاسة النادي يوم 7 مارس





وكان مقررًا أن تقام الانتخابات في نادي برشلونة الإسباني على مقعد الرئيس يوم 24 يناير، إلا أنه بعد التشاور مع الحكومة الكتالونية، تأكد عدم إمكانية إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعدم الخروج أو الدخول لبرشلونة.





وقال نادي برشلونة بأنه تم تحديد موعد 7 مارس لإقامة انتخابات الرئاسة، على أن تنتهي فترة الدعاية للحملات الإنتخابية بنهاية يوم 5 مارس المقبل كما أقرت إدارة النادي إمكانية التصويت عن طريق ألبريد الإلكتروني.



