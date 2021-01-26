نشرة المرأة والصحة | علاج لكورونا أقوى ريمديسفير .. والصحة العالمية تكشف معلومات مثيرة عن لقاح موديرنا

توصل باحثون من UCSF و Mount Sinai إلى النتائج التي أظهرت الفعالية المضادة للفيروسات ومن بينها فيروس كورونا لعقار بليتيدبسين plitidepsin ، وهو دواء لعلاج السرطان ومعتمد في أستراليا لعلاج المايلوما المتعددة.



