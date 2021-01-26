نشرة المرأة والصحة | علاج لكورونا أقوى ريمديسفير .. والصحة العالمية تكشف معلومات مثيرة عن لقاح موديرنا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية نعرض إليكم أبرزها من خلال التقرير التالي...
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تحذير هام للنساء الحوامل من أخذ لقاح موديرنا لـ كورونا فقد يعرضهن لبعض المخاطر كما حث خبراء في منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل على تجنب اللقاح ما لم يكن عاملين صحيين أو معرضات لخطر كبير ، وفقًا لتوصيات جديدة.
طالب مسؤولو منظمة الصحة العالمية بإعطاء لقاح موديرنا للوقاية من كورونا على جرعتين بفاصل زمني قدره 28 يومًا ، بعد مراجعة بيانات اللقاح وحالة المصاب.
توصل باحثون من UCSF و Mount Sinai إلى النتائج التي أظهرت الفعالية المضادة للفيروسات ومن بينها فيروس كورونا لعقار بليتيدبسين plitidepsin ، وهو دواء لعلاج السرطان ومعتمد في أستراليا لعلاج المايلوما المتعددة.
اكد العلماء أن عقار بليتيدبسين قد يكون أكثر فاعلية بمقدار 27.5 مرة من ريمديسفير في علاج كورونا COVID-19 الذى وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصريحًا للاستخدام الطارئ ل ، وهو دواء مضاد للفيروسات ، لعلاج COVID-19.
أظهرت دراسة جديدة أن الزيادات في تلوث الهواء مرتبطة بزيادة خطر فقدان البصر النهائي الذي لايمكن علاجه أو مايعرف بـ العمى.
وجد باحثون من كلية لندن الجامعية (UCL) أنه حتى التعرض المنخفض لتلوث الهواء في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز يبدو أنه يؤثر على مخاطر الضمور البقعي المرتبط بالعمى.