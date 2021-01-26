لن تصدق .. الهواء يهددك بالعمى في هذه الحالة

أظهرت دراسة جديدة أن الزيادات في تلوث الهواء مرتبطة بزيادة خطر فقدان البصر النهائي الذي لايمكن علاجه أو مايعرف بـ العمى





وجد باحثون من كلية لندن الجامعية (UCL) أنه حتى التعرض المنخفض لتلوث الهواء في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز يبدو أنه يؤثر على مخاطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD).

ووفقا لما ذكره موقع " wtop " فإن AMD هو السبب الرئيسي للعمى الذي لا رجعة فيه بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا في البلدان ذات الدخل المرتفع، يرتبط AMD بفقدان الرؤية المركزية، اللازمة للقراءة وأداء المهام التفصيلية الدقيقة والتعرف على الوجوه ، وأكبر عوامل الخطر للمرض هي الجينات والشيخوخة والتدخين.





وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر تلوثًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 8 ٪ على الأقل للإبلاغ عن الإصابة بهذه الحالة ، في دراسة نُشرت يوم الاثنين في المجلة البريطانية لطب العيون.





درس الفريق بيانات من 115954 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40-69 ، شاركوا في Biobank في المملكة المتحدة ، وهي دراسة كبيرة شملت نصف مليون شخص تركز على التشخيصات الطبية والقياسات البيولوجية للمشاركين.





باستخدام قياسات العين وبيانات من الاستبيانات ، درس الخبراء أولئك الذين قالوا إنهم أصيبوا ولم يكن لديهم تنكس بقعي ، ثم قارنوا النتائج بكمية الملوثات المقدرة في عناوين سكنهم.





قال بول فوستر ، أستاذ دراسات الجلوكوما ووبائيات العيون في UCL وكبير مؤلفي الورقة ، لشبكة CNN: "الأشخاص الذين يعيشون في منطقة أكثر تلوثًا يبلغون عن تنكس بقعي أكثر تكرارًا".









وقال فوستر إن الملوثات الرئيسية المرتبطة بالتنكس البقعي هي الجسيمات PM2.5 وثاني أكسيد النيتروجين وأكسيد النيتروجين.





PM2.5 عبارة عن جزيئات تلوث دقيقة يمكن أن تنتقل إلى عمق الرئتين عند استنشاقها وتدخل إلى مجرى الدم. الجسيمات ، المكونة من الغبار أو الأوساخ أو السخام أو الدخان ، تنشأ من مواقع البناء أو الطرق غير المعبدة أو الحقول أو المداخن أو الحرائق ، ويمكن أن تحتوي على مواد كيميائية مختلفة. لكن معظم الجسيمات عبارة عن مزيج من الملوثات من محطات الطاقة والانبعاثات الصناعية والمركبات.





تشير أكاسيد النيتروجين إلى غاز أكسيد النيتريك وغاز ثاني أكسيد النيتروجين ، بالإضافة إلى الأكاسيد الغازية الأخرى التي تحتوي على النيتروجين. المصدر الرئيسي لهذه الغازات في المناطق الحضرية هو عوادم السيارات ومواقد الغاز الداخلية وسخانات الكيروسين.





وقال فوستر لشبكة CNN إن الملوثات تدخل الجسم عن طريق الرئتين ، ويبدو أنها تسبب أضرارًا خاصة للعينين بسبب ارتفاع تدفق الدم في جدار العين.





قال: "إنهم الناس يتنفسون الأشياء ، وتنزل إلى الرئتين ، ويتم امتصاصها في الدم ، ويتم نقلها في الدم".





وأضاف: "هناك بالتأكيد علاقة بين أفراد المجتمع الأكثر حرمانًا وخطر أكبر للإصابة بهذه الحالة".





يقتل تلوث الهواء ما يقدر بنحو سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم كل عام ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، التي تقول إن مثل هذه الوفيات تحدث إلى حد كبير نتيجة لزيادة الوفيات من السكتة الدماغية وأمراض القلب ومرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة والجهاز التنفسي الحاد اولالتهابات.





تظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن تسعة من كل 10 أشخاص يتنفسون هواءً يتجاوز الحدود التوجيهية لمستويات عالية من الملوثات، قال كريس إنجليهيرن ، أستاذ طب العيون الجزيئي في جامعة ليدز ، إن بحث UCL مماثل لدراسة عام 2019 من تايوان "كلاهما يظهر صلة بين تلوث الهواء والضمور البقعي المرتبط بالعمر ، وهو سبب شائع للعمى لدى كبار السن ،" قال لمركز العلوم الإعلامي.



