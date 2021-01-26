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الديهي: القطار الكهربائي مشروع ضخم سيضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:02 م
القطار الكهربائي
القطار الكهربائي
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محمود محسن
أكدد الإعلامي نشأت الديهي أن القطار الكهربائي مشروع ضخم وعملاق يضع مصر على خريطة التجارة العالمية مؤكدا أنه خط موازي لخط سيمود لنقل البترول.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية ten  أن  أن مصر أصبحت حالة فريدة من نوعها في النقل متعدد الوسائط، لافتًا إلى أن هناك مخطط لربط القارة الاوروبية بإفريقيا .

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم  أن موضوع القطار الكهربائي ليس صدفة، والفكرة ليست جزئية، وإنما هي جزء من مخطط وصورة كلية لبناء الدولة الذي يبدأ بالبنية الأساسية ثم التعليم والصحة والاهتمام بالريف المصري.

وأشار الديهي إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ لاستعراض مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حاليًا.
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