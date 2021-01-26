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ضبط مصنع سناكس بدون ترخيص والتحفظ على ٢ طن ذرة مجروش في الإسكندرية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:21 م
ضبط مصنع سناكس بدون
ضبط مصنع سناكس بدون ترخيص
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أحمد بسيوني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة على المصانع المجهولة بناء على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية و الأسواق و مستودعات البوتاجاز و محطات  تموين السيارات لحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر و التدليس و الغش التجاري.


وقامت ادارة التجارة الداخلية بقيادة الأستاذ أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية برئاسة الأستاذ حسن داود مدير الإدارة  بشن حملات بنطاق الادارة والتي أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج سناكس بدون ترخيص بمنطقة عبد القادر. 


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وتم التحفظ على ٢ طن ذرة مجروش للتصنيع، و١٢٥ كجم بودرة جبن شيدر، و١٢٥ كجم بودرة فلفل حلو، و٢٠٠ كرتونة منتج نهائي سناكس عبوة الكرتونة الواحدة ٢٤ كيس. 


وفي سياق متصل، تم تحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد وتم التحفظ على عدد أربعة اسطوانات بوتاجاز منزلي.


كما تم سحب عينة من أحد محطات تموين السيارات بناء على شكوى من أحد المواطنين من بنزين ٩٥ بالاشتراك مع وحدة مباحث تموين العامرية وجارى إرسالها للتحليل.


و قد تم التحفظ على الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط مصنع سناكس بدون ترخيص والتحفظ على ٢ طن ذرة مجروش في الإسكندرية
ضبط مصنع سناكس بدون ترخيص والتحفظ على ٢ طن ذرة مجروش في الإسكندرية
ضبط مصنع سناكس بدون ترخيص والتحفظ على ٢ طن ذرة مجروش في الإسكندرية
ضبط مصنع سناكس بدون ترخيص والتحفظ على ٢ طن ذرة مجروش في الإسكندرية
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