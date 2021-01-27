كله إلكتروني .. التعليم: بنينا بنوك أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. ومفيش شاومينج السنة دي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم بناء بنوك أسئلة لـ امتحانات مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.





وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ستعقد بـ النظام الإلكتروني عبر التابلت دون أي تدخل للعنصر البشري فيها، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثواني، وذلك قبل الامتحان مباشرةً ولن يستطيع أحد معرفته "لا الوزير ولا أي من قيادات الوزارة".



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وقال وزير التربية والتعليم: "سيعد نموذج الامتحان من 30 سؤالاً، ويقوم الكمبيوتر بتفنيط الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة مختلفًا عند كل طالب".

وأضاف: "ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات".





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2021، سيكون أكثر نظام عادل، وأشار إلى أن التوازن في نماذج الامتحانات التي ستوزع على الطلاب مضمون من خلال خبراء التقييم.





وشدّد وزير التربية والتعليم على أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021، سيقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات لعدم تدخل أي عنصر بشري في امتحانات الثانوية العامة 2021 على الإطلاق.





وقال إن الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون مستحيلاً وفقا لهذا النظام.





نظام التعليم وأوضح وزير التربية والتعليم، أن كل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة، قائلا: "هذافي العالم كله، والطالب سوف يأخذ أكثر من فرصة لتحسين درجاته".





و وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم، ستتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة لطالب الثانوية العامة، وتبلغ تكلفة عقد المحاولة الواحدة لجميع الطلاب مليارًا و300 مليون جنيه، وبالتالي من المقرّر أن يساهم الطالب في دفع تكلفة المحاولتين الثانية والثالثة (المحاولات الإضافية) مع الوزارة، وسيتم تحديد التكلفة التي سيدفعها الطالب في هذه المحاولات الاضافية فى ضوء قانون يناقش داخل المجلس التشريعى.





و أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ستتم مراجعة نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 التي سوف يتم عقدها وتصحيحها لأول مرة إلكترونياً هذا العام لمدة أسبوع قبل إعلانها.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من منح مهلة أسبوعًا لمراجعة نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، هو التأكد من تعويض الفوارق بين النماذج ودرجات الصعوبة في الأسئلة.



