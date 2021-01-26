ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة رياضية.. علا الفارس تستعرض رشاقتها على انستجرام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:06 م
صدى البلد
Advertisements
آية التيجي
حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس متابعيها صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة رياضية جذابة حظت بها على إعجاب الجمهور.


وظهرت علا الفارس وهي ترتدي ترينج رياضي باللون الكحلي والأبيض من الحرير بأكمام طويلة، واختارت عليه حذاء رياضي باللون الأبيض، وهو ما أبرز من رقتها واناقتها.

وتركت علا الفارس خصلات منسدلة عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما أبرز من تناسب مع تفاصيل إطلالتها .

واختارت علا الفارس بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت اللون الكشمير كأحمر شفاه.

وأبرزت علا الفارس إطلالاتها ببعض الاكسسورات الناعمة، واختارت نظارة شمسية ميرور باللون الأزرق، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو في البرلمان الأردني بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "اوك" البريطانية، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت علا الفارس  بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسود.. علا الفارس تتألق بإطلالة ساحرة وإكسسوارات لافتة

عباية قطيفة.. علا الفارس تتألق بإطلالة خليجة ساحرة.. شاهد

بفستان قطيفة.. علا الفارس تتألق في جلسة تصوير جديدة

بإطلالة عصرية.. علا الفارس تشارك في توعية المواطنين بأهمية لقاح كورونا

بإطلالة كاجوال.. علا الفارس تستعرض رشاقتها على إنستجرام

تقوم بالشواء.. علا الفارس تتألق بالكاجوال على متن اليخت

ترشيحاتنا

نخلتين وجمل..برلماني يسيء لدولة عربية تحت القبة والبرلمان يحذف كلماته من المضبطة

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

مصر دولة ذات سيادة.. شكري: نتمنى التزام قطر بشروط بيان العلا بحسن نية

تراجع كبير .. انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم في مصر

منها طائرة وتوكتوك.. سيارات امتلكها عبد السلام النابلسي.. صور

النائب العام يأمر بإحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو كادجار 2021

فيتامين آشعة الشمس.. تعرفي على أبرز 6 فوائد صحية لفيتامين د

طلبها ولم يستلمها.. عرض سيارة معمر القذافي من طراز مايباخ 57S للبيع مقابل 1.17 مليون دولار