تعيين الدكتور محمد طه رئيسا للجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى خلفا لأكرم عبدالعزيز

قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعيين الدكتور محمد طه رئيسًا للجهاز الطبي للنادي الاسماعيلي، خلفًا للدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبي بالفريق السابق.





وواصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته إستعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز السبت المقبل على ملعب ستاد الاسماعيلية في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وحرص أحمد العجوز المدير الفني للفريق، التركيز على رفع اللياقة البدنية للاعبيين.





ويستمر طاقم الجهاز الطبي كما هو مكون من أيمن عوض الله وناصر هريدي وإسلام محسن أعضاء الجهاز الطبي





وفور إنتهاء المران إجتمع المهندس النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وشقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة الهامة والمرتقبة.