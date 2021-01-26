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رياضة

موسيماني: قدمنا مباراة قوية أمام بيراميدز ولم يحالفنا التوفيق

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام بيراميدز، ولكن التوفيق لم يحالفه لتسجيل الأهداف، وهو راضٍ عن الأداء الذي قدمه اللاعبون  وغير راضٍ عن النتيجة.

وقال موسيماني عقب المباراة: «اللاعبون قدموا مباراة قوية وظهروا بروح وشخصية الأهلي منذ الدقيقة الأولى خاصة لاعبي خط الوسط. وإجمالا قدمنا أداءً مميزًا، ولكن لم يحالفنا التوفيق في التسجيل من الفرص العديدة التي حصلنا عليها».

وأشار إلى أن الفريق واجه خصمًا قويًّا وكان يلعب على المرتدات السريعة، مؤكدًا أن الأهلي لعب بطريقة متوازنة للحفاظ على خلق الفرص إلى جانب إغلاق مفاتيح لعب المنافس.
 
وعن أحمد رمضان بيكهام قال إنه قدم مباراة كبيرة رغم اللعب في غير مركزه الأساسي، مشيرًا إلى أن المباراة كانت إعدادًا جيدًا للفريق قبل كأس العالم للأندية.

وأوضح أنه سعيد للغاية بما قدمه اللاعبون، خلال المباراة التي أظهرت العديد من الإيجابيات، وأبزرها هو كم الفرص التي خلقها اللاعبون خاصة في الشوط الثاني من اللقاء.

وقال موسيماني إن والتر بواليا مهاجم جيد ونجح في تشكيل خطورة على مرمى المنافس، لكنه يحتاج فقط إلى التوفيق، مؤكدًا أنه لا يقلق على الإطلاق من إهدار الفرص، خاصة أن الفريق في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب نجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

وألمح المدير الفني للأهلي إلى أنه يتمنى أن تكون إصابة محمد هاني بسيطة، رغم أن الفريق يملك البدائل في كافة المراكز خاصة في الجبهة اليمنى بوجود هاني وبيكهام وأكرم توفيق.

ورفض موسيماني الحديث عن اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل في اللقاء، وشدد على أنه من الوارد كثيرًا أن تقدم أداءً مميزًا ولا تحقق الفوز، وهو ما يحدث في كل دوريات العالم.

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