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رياضة

سيد عبد الحفيظ مهاجما جهاد جريشة: الآن أعترض على ركلات جزاء وأهداف وليس ركنيات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:36 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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محمد رشاد
شن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هجوما عنيفا على حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز جهاد جريشة ، بعد إلغاء هدف للأهلي بداعي الخطأ على بواليا.
 
وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة الأهلي: "أرى أن هدف والتر بواليا في بيراميدز صحيح، وتحدثت مع جهاد جريشة وقلت له إذا كانت اللعبة صحيحة سأشعر بالغضب تجاهك".

وأضاف "اللعبة عبارة عن احتكاك عادي وطبيعي يحدث بين أي لاعبين في الملعب".

وأكمل " هناك ركلة جزاء صحيحة 100% لمحمد شريف والمدافع تدخل بقوة على قدم شريف قبل وصول الثنائي للكرة ، من المفترض أن تقنية الفيديو جاءت لتمنح الفرق حقها وليس العكس".

وواصل "يقولون لي لماذا تقف على الخط وتعترض على رميات التماس والركنيات، الآن أعترض على ركلات الجزاء والأهداف، ماذا أفعل أكثر من ذلك".

وعن المباراة قال: "مواجهة بحجم الأهلي وبيراميدز تنتهي بهدف واحد أو من خطأ دفاعي وبالتأكيد لن تنتهي بـ6 أهداف، وإلا لن تكون قمة كبيرة في الكرة المصرية".

وتابع "لعبنا مباراة قوية ضد فريق قوي لديه عناصر مميزة وتعرضنا لبعض الصعوبات مثل إصابة محمد هاني مبكرا".

وأتم تصريحاته "سنبدأ من الغد الاستعداد لكأس العالم للأندية وسنجري مسحة طبية، ثم سندخل معسكرا مغلقا حتى وقت السفر إلى قطر".

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