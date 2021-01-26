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نائبة : مشروع قانون حبس الزوج إذا ضرب زوجته مازال "تحت التعديل"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:07 م
قانون حبس الزوج إذا
قانون حبس الزوج إذا ضرب زوجته
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ندى رأفت
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الدولة حاليا أصبحت ملزمة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، فعقوبة الحبس المثار عليها الجدل، هي نتيجة الضرب المبرح الناتج عنه علامات، والتي تصل للعاهة المستديمة، فالمرأة نصف المجتمع، وتربى أجيالا، وحينما يحدث خلل نفسى للأسرة، يتبعه خلل في المجتمع، فالأطفال سيخرجون غير أسوياء، حينما يرون أمهم تُهان. 

وأضافت سلامة، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، قانون العقوبات 242، كان يقول "الحبس مدة لا تزيد عن سنة"، وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تزيد عن 200 جنيه فى السابق. 

 وتابعت، الإهانات والضرب تجعل المرأة تخل بالتزاماتها، والواجبات المنزلية، وعملها كمسئولة، والمساواة في العقوبة مطلوبة، حتى في حالة ضرب الزوجة لزوجها. وأردفت، حتى في الشريعة الإسلامية، تمنع الإهانة للمرأة، حيث ان الرسول قال "استوصوا بالنساء خيرا". 

 واستطردت، كل شخص حر في وجهة نظره، وهذا المشروع تحت التعديل، ولم نصل للمرحلة النهائية، ونقوم بالنصاب القانوني ثم سنقدمه، وسنعدل عليه إذا كان به ثغرات قانونية، فنحن في مرحلة تمكين المرأة، والدولة تدعمها، ومن حقها أن تأخذ أبسط حقوقها، المتمثلة في الحفاظ على كرامتها.
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