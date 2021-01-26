الشباب والرياضة تكشف تفاصيل وفاة ناشئ السكة الحديد خلال مباراة أبناء قنا

قال الدكتور محمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تتقدم بخالص العزاء لأسرة لاعب السكة الحديد المتوفى في احدى المباريات، ولكن القصة من البداية أن المباراة من دورى الناشئين 2004، والمباراة كانت على ملعب شركة "النحاس"، وهو لا يتبع وزارة الشباب والرياضة، وكانت بين السكة الحديد وأبناء قنا، وفاز السكة الحديد 4 مقابل لا شيء، وبين الشوطين، سجد اللاعب، سجدة شكر وشعر بالتعب وتوجه للدكتور ،





وأضاف ان التقرير الذى أعدته مديرية الشباب والرياضة يقول إنه أثناء الاستراحة سقط اللاعب محمد هانى وتم نقله بسيارة الإسعاف.





وتابع خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، وزير الشباب والرياضة، قام بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.





وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، أن مباريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، يكون بها كافة التجهيزات الطبية، والاتحاد المصرى يؤكد على وجود كافة اللوازم الطبية، ويكون هناك رقابة من منطقة الاتحاد، ووزارة الشباب والرياضة من المديريات، والحكم رفع تقرير بالفعل، والمديرية رفعته للوزارة، وعدم وجود سيارة إسعاف غير موجود فى تقرير المراقب.