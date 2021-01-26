ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الشباب والرياضة تكشف تفاصيل وفاة ناشئ السكة الحديد خلال مباراة أبناء قنا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:07 م
لاعب السكة الحديد
لاعب السكة الحديد المتوفى في احدى المباريات اليوم
Advertisements
ندى رأفت
 قال الدكتور محمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تتقدم بخالص العزاء لأسرة لاعب السكة الحديد المتوفى في احدى المباريات، ولكن القصة من البداية أن المباراة من دورى الناشئين 2004، والمباراة كانت على ملعب شركة "النحاس"، وهو لا يتبع وزارة الشباب والرياضة، وكانت بين السكة الحديد وأبناء قنا، وفاز السكة الحديد 4 مقابل لا شيء، وبين الشوطين، سجد اللاعب، سجدة شكر وشعر بالتعب وتوجه للدكتور ، 

وأضاف ان  التقرير الذى أعدته مديرية الشباب والرياضة يقول إنه أثناء الاستراحة سقط اللاعب محمد هانى وتم نقله بسيارة الإسعاف.

 وتابع خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، وزير الشباب والرياضة، قام بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.

 وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، أن مباريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، يكون بها كافة التجهيزات الطبية، والاتحاد المصرى يؤكد على وجود كافة اللوازم الطبية، ويكون هناك رقابة من منطقة الاتحاد، ووزارة الشباب والرياضة من المديريات، والحكم رفع تقرير بالفعل، والمديرية رفعته للوزارة، وعدم وجود سيارة إسعاف غير موجود فى تقرير المراقب.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الشباب يؤكد عدم حضور الجماهير في نهائي دوري أبطال أفريقيا

6 ملايين جرعة شهريا .. روسيا تزف بشرى حول لقاح كورونا

الشباب والرياضة تكشف تفاصيل إصابة ربيع ياسين و17 لاعبًا في منتخب الشباب بكورونا

الشباب والرياضة: طائرة خاصة لعودة بعثة المنتخب من تونس عقب نتيجة المسحة الثانية ..فيديو

سلبية عينة كورونا نجل وزير الرياضة لاعب منتخب مصر للشباب

الصحة: تحليل pcr لمنتخبات كرة العالم لليد كل 24 ساعة

ترشيحاتنا

استياء بالأهلي من طاقم تحكيم مباراة بيراميدز

ابنة محمد رمضان تصدم متابعيها بردها على إمكانية دخولها الوسط الفني.. شاهد

الـ VAR لم يتدخل.. خالد الغندور مهاجما التحكيم: جهاد جريشة لم يحتسب ضربة جزاء واضحة للأهلي

تراجع كبير .. انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم في مصر

سيد عبد الحفيظ يكشف سبب حضور أحمد فتحي إلى غرفة ملابس الأهلي بعد مباراة بيراميدز

الهلال السوداني يتعاقد مع لاعب إنتر برعاية تركي آل الشيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين عمالقة الـSUV.. سبورتاج وتوسان الشكل الجديد موديل 2021

للوقاية من الأنيميا وتعزيز تركيزك.. أبرز 5 فوائد صحية لمعدن الحديد

تعرف على مواصفات وأسعار.. فيات X 500 موديل 2021